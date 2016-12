Foto: Autobahn, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die CSU hat den von Verkehrsminister Alexander Dobrindt mit der EU ausgehandelten Maut-Kompromiss als einen “Erfolg auf ganzer Linie” bezeichnet. Mit Blick auf die Kritik einiger Nachbarländer Deutschlands, etwa Österreichs, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt in einem Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Samstag): “Es ist das gute Recht Österreichs, sich rechtliche Mittel vorzubehalten.” Allerdings habe EU-Kommissarin Violeta Bulc grünes Licht gegeben.

“Der Durchbruch ist erzielt”, so Hasselfeldt. Auch an den zu erwartenden Einnahmen werde festgehalten, erklärte die CSU-Politikerin. “Wir bleiben bei unserer Prognose von zwei Milliarden Euro an Maut-Einnahmen pro Legislaturperiode”, sagte die Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag.