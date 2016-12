Foto: Arjen Robben (FC Bayern München), Pressefoto Ulmer, über dts Nachrichtenagentur

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern München hat am 13. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 3:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Mit dem Sieg stehen die Bayern vorläufig wieder auf Platz eins der Tabelle. Bereits in der 4. Minute brachte Jhon Cordoba die Mainzer zunächst in Führung, doch nur vier Minuten später sorgte Robert Lewandowski für den Ausgleich.

In der Folge übernahmen die Münchener die Kontrolle über das Spiel und konnten sich mehrere Chancen erarbeiten. In der 21. Minute traf Arjen Robben dann zum 2:1 für die Bayern. In der zweiten Hälfte spielten die Gäste aus München mit weniger Tempo, erst in der 92. Minute gelang Lewandowski ein weiterer Treffer.