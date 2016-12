Foto: Fußball liegt vor Freistoßspray, über dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Hannover 96 hat am 15. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 3:2 gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen. Beide Teams kamen zu Beginn der Partie zu Chancen, in der 42. Minute brachte John Verhoek die Gäste aus Heidenheim dann zunächst in Führung. Doch nur drei Minuten später gelang Martin Harnik der Ausgleich.

In der 60. Minute sorgte Waldemar Anton mit einem Eigentor für die erneute Führung der Heidenheimer, Niclas Füllkrug glich in der 68. Minute erneut aus, zwei Minuten später legte Noah-Joel Sarenren-Bazee nach. Unterdessen verlor der Karlsruher SC mit 1:2 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, der FC St. Pauli und der 1. FC Kaiserslautern trennten sich 0:0.