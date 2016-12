Foto: Fahne von Frankreich, über dts Nachrichtenagentur

Paris (dts Nachrichtenagentur) – Ein Unbekannter hat in der französischen Hauptstadt Paris am Freitagabend offenbar mehrere Geiseln genommen. Das berichtet unter anderem die Zeitung “Ouest France” auf ihrer Internetseite. Demnach brachte ein Bewaffneter sieben Personen in seine Gewalt.

Die Polizei bestätigte einen bewaffneten Überfall. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.