Foto: CDU-Parteizentrale, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Fraktionschef der CDU im Landtag von Baden-Württemberg, Wolfgang Reinhart, fordert seine Partei auf, im Bundestagswahlkampf die Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen. “Die Bundeskanzlerin hat ihre Tonalität in der Flüchtlingspolitik deutlich verändert, darüber bin ich froh”, sagte Reinhart dem “Spiegel”. Merkel solle “den Leuten vermitteln, dass sich die Ereignisse des Jahres 2015 nicht wiederholen werden”.

Zugleich kritisiert Reinhart die AfD: Deren Vertreter im Parlament würden Grenzen überschreiten und sich nicht zum rechten Rand hin abgrenzen, “sie überziehen in der Sprache, dadurch kommt Demagogie in die Landtagsdebatten”, sagte Reinhart. Der Rechtsanwalt führt seit Mai die Landtagsfraktion der CDU in Baden-Württemberg.