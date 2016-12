Foto: Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem neuen König von Thailand, Maha Vajiralongkorn, zu seiner Thronbesteigung gratuliert. “Deutschland und Thailand sind einander seit langem freundschaftlich verbunden”, so Merkel am Freitag. “Sie selber kennen unser Land gut aus eigener Anschauung. Ich bin zuversichtlich, dass unter Ihrer Regentschaft die Bande zwischen unseren Ländern noch enger geknüpft und die bereits bestehenden vielfältigen Kooperationen weiter ausgebaut werden können”, so die Bundeskanzlerin weiter.

“Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Erfüllung der Aufgaben zum Wohle des thailändischen Volkes und eine gute Hand auf dem Weg in eine friedliche, demokratische Zukunft Ihres Landes.” Vajiralongkorn war am Donnerstag zum neuen König ausgerufen worden. Die eigentliche Krönung soll allerdings erst im kommenden Jahr stattfinden – nach dem Ende der Trauerzeit für den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej. Bhumibol war am 13. Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben.