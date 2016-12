Foto: François Hollande, über dts Nachrichtenagentur

Paris (dts Nachrichtenagentur) – Der französische Staatspräsident François Hollande will nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. Das kündigte er am Donnerstag in einer Fernsehansprache an. Hollande ist seit Mai 2012 Präsident.

Umfragen zufolge hätte er nicht einmal zehn Prozent der Stimmen erhalten, wäre er bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr angetreten. Premierminister Manuel Valls hatte Hollande bereits in der vergangenen Woche dazu gedrängt, auf eine Kandidatur zu verzichten. In der Wochenzeitung “Le Journal du Dimanche” hatte er eine Kandidatur bei der Präsidentschaftsvorwahl der Sozialisten nicht ausgeschlossen – auch wenn Hollande ebenfalls kandidieren sollte. Bei der Vorwahl der Konservativen hatte sich am Sonntag François Fillon durchgesetzt.