Foto: Lufthansa-Maschine, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Lufthansa um “Klarstellung des Angebots zum Vergütungstarifvertrag” gebeten. Die Airline habe von einer Tabellenerhöhung von 4,4 Prozent zuzüglich einer Einmalzahlung gesprochen – zur Frage der bislang geforderten Gegenkompensation in anderen Tarifverträgen, “die de facto zu einer Nullrunde” führten, jedoch “überhaupt keine Aussage” gemacht, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. “Ob die Gegenkompensation nun wirklich vom Tisch ist, bleibt damit offen. Auch in Bezug auf die angestrebte Laufzeit des Vertrages, sowie zu dem Angebot für die Piloten der Lufthansa Cargo blieb das Management völlig unbestimmt”, hieß es in der Mitteilung.

Die Fluggesellschaft hatte den Piloten am Mittwoch eine Vergütungserhöhung um 2,4 Prozent im Jahr 2016 sowie eine um weitere 2,0 Prozent im Jahr 2017 angeboten. Das Angebot sei an “keine weiteren Bedingungen” geknüpft und erfülle “eine zentrale Forderung der VC”, so der Konzern. In der jüngsten Streikwelle seit dem 23. November hatte die Lufthansa rund 4.450 Flüge mit 525.000 Fluggästen gestrichen.