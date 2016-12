Bangkok (dts Nachrichtenagentur) – Thailands Kronprinz Maha Vajiralongkorn ist zum neuen König ausgerufen worden. Vajiralongkorn nahm die Einladung des thailändischen Parlamentspräsidenten, den Thron zu besteigen, am Donnerstag offiziell an. Die eigentliche Krönung soll allerdings erst im kommenden Jahr stattfinden – nach dem Ende der Trauerzeit für den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej.

Bhumibol war am 13. Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war seit Juni 1946 König von Thailand und damit das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt sowie der am längsten amtierende Monarch in der Geschichte Thailands.