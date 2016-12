Wien (dts Nachrichtenagentur) – In einem Wohnhaus in der Stadt Böheimkirchen in Niederösterreich sind offenbar sechs Tote gefunden worden. Das berichten mehrere österreichische Medien übereinstimmend. Derzeit deute alles auf ein Gewaltverbrechen hin.

Unter den Opfern seien auch drei Kinder. Die genauen Hintergründe sind bisher unklar. Ein Familiendrama wird nicht ausgeschlossen.