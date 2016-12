Foto: Kölner Hauptbahnhof, über dts Nachrichtenagentur

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Die zahlreichen sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln bleiben offenbar weitgehend unbestraft: Bislang seien nur zwei Männer wegen eines Sexualdelikts verurteilt worden, sagte laut “Tagesspiegel” (Freitagsausgabe) am Donnerstag der Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft, Ulrich Bremer. Einer der beiden Männer habe eine Frau gegen ihren Willen geküsst und ihr durch das Gesicht geleckt. Der andere habe dem Verlobten des Opfers gesagt: “Give me the girls oder tot”.

Das Amtsgericht Köln verurteilte die Männer im Juli zu je einem Jahr auf Bewährung. Nach den Krawallen am Hauptbahnhof und am Dom haben laut Bremer 662 Frauen sexuelle Übergriffe gemeldet. Knapp die Hälfte der Opfer berichtete zudem, von den Grabschern auch bestohlen worden zu sein. Den meisten Frauen wurde Handy oder Geldbörse entwendet. Es seien insgesamt 1. 310 Personen in der Silvesternacht geschädigt worden, sagte Bremer. Bei den Eigentumsdelikten konnten mehr Täter belangt werden. Bislang seien 22 Männer verurteilt worden, so Bremer. Fast alle stammten aus Nordafrika.