Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) – Im Euroraum hat die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Oktober 2016 bei 9,8 Prozent gelegen. Damit verzeichnete sie einen Rückgang gegenüber 9,9 Prozent im September 2016 sowie gegenüber 10,6 Prozent im Oktober 2015, teilte das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) am Donnerstag mit. In der EU28 lag die Arbeitslosenquote im Oktober 2016 bei 8,3 Prozent.

Damit verzeichnete sie einen Rückgang gegenüber 8,4 Prozent im September 2016 sowie gegenüber 9,1 Prozent im Oktober 2015. Das ist die niedrigste Quote, die seit Februar 2009 in der EU28 verzeichnet wurde. Gemäß Schätzung waren im Oktober 2016 in der EU28 insgesamt 20,448 Millionen Männer und Frauen arbeitslos, davon 15,908 Millionen im Euroraum, teilten die Statistiker weiter mit. Gegenüber September 2016 fiel die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU28 um 190.000 und im Euroraum um 178.000. Gegenüber Oktober 2015 verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen in der EU28 um 1,782 Millionen und im Euroraum um 1,124 Millionen.