Foto: EU-Fahnen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner hat sich gegen einen gemeinsamen EU-Rüstungsfonds ausgesprochen. Europa brauche zwar mehr Gemeinsamkeit, aber er glaube, “da ist der Fonds im Moment der falsche Weg”, sage der Grünen-Politiker im “Deutschlandfunk”. Die EU brauche erst mal “einen sogenannten gemeinsamen Planungsprozess”.

Europa mangele es, vor allem was Rüstung betrifft, “überhaupt nicht” an Geld. “Wenn sich die Nationen zusammentun würden und das Geld vernünftiger einsetzen, dann käme man” damit aus, so Lindner. Zum Beispiel habe man gemeinsam einen Transporthubschrauber entwickelt, von dem es jetzt “27 verschiedenen Versionen gibt, weil sich die Nationen nicht haben einigen können”. Der Vorschlag der EU-Kommission für einen gemeinsamen Rüstungsfonds sieht eine Beteiligung der Mitgliedsstaaten in Höhe von etwa fünf Milliarden Euro pro Jahr vor.