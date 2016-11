New York (dts Nachrichtenagentur) – Der norwegische Schachweltmeister Magnus Carlsen hat seinen Titel erfolgreich verteidigt: Er setzte sich am Mittwochabend (Donnerstagnacht deutscher Zeit) in New York im Tiebreak in vier Schnellschach-Partien gegen seinen russischen Herausforderer Sergei Karjakin durch. Zuvor hatte es nach den zwölf regulären Partien sechs zu sechs gestanden, wobei beide Kontrahenten jeweils ein Spiel gewinnen konnten. Carlsen ist seit 2013 Weltmeister im Schach.

Er hatte den Titel gegen den Inder Viswanathan Anand gewonnen. 2014 konnte er seinen Titel erfolgreich gegen Anand verteidigen. Die Weltmeisterschaft 2016 fand vom 11. bis zum 30. November statt.