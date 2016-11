Foto: Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Der britische Bestsellerautor John le Carré hat die deutsche Bundeskanzlerin gelobt: “Angela Merkel ist die Kanzlerin all jener, die an Toleranz und den politischen Anstand glauben, die aber nicht mehr an Großbritannien hängen”, schreibt Le Carré im “Zeit Magazin”. “In dieser Trump- und Brexit-Ära herrschen Demagogen, keine Leitfiguren, es herrscht die Rhetorik über den Verstand. Merkel besitzt die eine, klare Stimme der Vernunft und des moralischen Mutes inmitten dieser allgemeinen Verwirrung. Die Deutschen sollten stolz auf sie sein.”