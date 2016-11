Foto: Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Die britische Sängerin Kate Bush ist froh und auch erstaunt über ihr Publikum: “Es überrascht mich immer wieder, dass ich so ein geduldiges Publikum habe”, sagte Bush dem “Zeitmagazin”: Zwischen ihren Platten lägen “ja oft lange Pausen”. Dahinter stecke kein Kalkül, es habe sich “aber auch nicht vermeiden” lassen. Bei jeder Platte sei das Ziel, “etwas Interessantes abzuliefern”, so Bush.

“Und jedes Mal stellt sich mir die Frage, ob die Leute das wirklich noch hören mögen, was ich zu bieten habe.” Bei ihrer ersten Konzertreihe seit ihrer Debüt-Tournee im Jahr 1979 sei sie vor dem ersten Auftritt “unfassbar nervös” gewesen. Auf die Frage, was sie gegen ihre Nervosität tue, sagte Bush: “Dann bete ich.” Zum Glück habe sie aber gar nicht so viel Zeit gehabt, nervös zu sein, weil sie “bis zur letzten Minute mit den Vorbereitungen beschäftigt war”. Ob sie jemals wieder auf einer Bühne zu sehen sein werde, lässt die Sängerin offen: “Um ganz ehrlich zu sein: Ich weiß es nicht. Ich habe die überwältigenden Reaktionen des Publikums sehr genossen, und ich bin so froh, dass ich diese Konzerte gegeben habe. Jetzt muss ich mich aber erst mal wieder zurückziehen und dann sehen, wonach mir ist.”