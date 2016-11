Foto: Tastatur, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Hacker-Angriff auf die Telekom hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) eine engere Zusammenarbeit von Bund und Ländern gefordert. Hier müsse man besser werden, sagte Jäger am Mittwoch im RBB-“Inforadio”. Es müsse verhindert werden, dass Hacker an kritische Infrastrukturen gelangen wie etwa die Stromversorgung oder das Netz der Geldautomaten.

Jäger sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, die Bundesanstalt für Sicherheit in der Informationstechnik aufzurüsten. Das könne der Bund aber nicht alleine leisten, da komme es auf die Unterstützung durch die Länder an, erklärte der Innenminister: “Bund und Länder müssen noch enger zusammenarbeiten. Wir müssen uns schlichtweg an einen Tisch setzen, Erkenntnisse und Informationen austauschen, dann werden wir auch besser werden.”