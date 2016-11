Foto: Polizist, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen warnen nach der Enttarnung eines Islamisten in den Reihen des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) vor einer zunehmenden Gefahr durch sogenannte “Innentäter” auch in anderen Bereichen. “Es muss schnellstens genau in Erfahrung gebracht werden, welche Informationen gegebenenfalls abgeflossen sind”, sagte der Fraktionsvize Konstantin von Notz dem “Handelsblatt” mit Blick auf den aktuellen Fall. “Mich beunruhigt, dass man auf den Verdächtigen offenbar nur durch Zufall aufmerksam geworden ist.”

Von Notz sieht nun auch aus einem anderen Grund Handlungsbedarf. “Nach den 20 bekannt gewordenen Islamisten bei der Bundeswehr und den Reichsbürgern bei der bayrischen Polizei müssen wir ein stärkeres Augenmerk auf die Gefahr der Innentäter aus dem rechtsextremen und islamistischen Bereich richten”, sagte der Grünen-Politiker.