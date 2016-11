Foto: Steuerbescheid, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union (MIT), Carsten Linnemann (CDU), hat seine Partei aufgefordert, auf dem bevorstehenden Bundesparteitag in Essen “endlich Flagge zu zeigen” und das Steuerkonzept zur Entlastung der Bürger um jährlich mindestens 30 Milliarden Euro zu billigen. Fakt sei, dass der Bundeshaushalt von niedrigen Zinsen immens profitiere und bis 2021 zusätzliche Steuereinnahmen zwischen 25 und 30 Milliarden Euro zu erwarten seien, sagte Linnemann der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Mittwoch). Die Mittelstands-und Wirtschaftsvereinigung fordere in ihrem “Deutschlandpaket”, ein Drittel der Zusatzeinnahmen in Steuersenkungen für untere und mittlere Einkommen zu investieren.

Ein weiteres Drittel solle in Investitionen unter anderem in Infrastruktur und Bildung fließen. “Das letzte Drittel wollen wir in Schuldenabbau und laufende Ausgaben stecken”, sagte Linnemann. “Seit nahezu 15 Jahren wird die Mitte der Gesellschaft abkassiert. Die Menschen, die jeden Tag aufstehen, arbeiten und für ihre Familie sorgen, haben wir vernachlässigt.”