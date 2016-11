Foto: Türkische Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Adana (dts Nachrichtenagentur) – In der Provinz Adana im Süden der Türkei sind am Dienstag bei einem Brand in einem Schlafsaal einer Schule mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 22 weitere seien verletzt worden, berichten türkische Medien. Wie es zu dem Brand in der Mädchenschule kommen konnte, war zunächst unklar.

Eine Untersuchung des Vorfalls wurde angeordnet.