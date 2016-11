Curitiba (dts Nachrichtenagentur) – Der ehemalige deutsch-brasilianische Fußball-Profi Paulo Rink hat sich von dem Flugzeugabsturz in Kolumbien stark betroffen gezeigt, bei dem fast das gesamte brasilianische Fußballteam von AF Chapecoense ums Leben gekommen ist: Rink hatte 1995 eine Saison für Chapecoense gespielt. “Das ist eine Riesenkatastrophe. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit Chapecoense weitergehen soll”, sagte der 43-Jährige der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe).

“Der Verein ist ja jetzt praktisch ausgelöscht, wenn so viele Spieler nicht mehr da sind. Es ist ein kleiner, aber sehr engagierter Klub, der in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet und sich seinen Platz im brasilianischen Profi-Fußball erkämpft hat.” Rink hatte in der Zeit von 1998 bis 2000 insgesamt 13 Spiele für die deutsche Nationalelf gemacht. Aktuell ist er Kommunalpolitiker in seiner Geburtsstadt Curitiba.