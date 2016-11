Foto: Mann mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der deutsche Musiker Gregor Meyle macht immer am Dienstag frei. “Donnerstag bis Sonntag habe ich immer Konzerte – das sind insgesamt circa hundert im Jahr”, sagte Meyle im “hr3-Talk”. Deshalb mache er immer am Dienstag frei – “der ist mir heilig”.

Dabei sei Musik für ihn fast alles: “Aber ohne meine Familie wäre mein Leben sinnlos.” Wenn er unterwegs ist, dann “wohnen und fahren wir mit 15 Jungs und einem Mädel im Nightliner”, und das sei auch die Art zu arbeiten und zu leben, die er möge. “Vor fünf Jahren bin ich immer noch selbst mit dem Bus gefahren, habe selbst aufgebaut und die CDs verkauft. Das ist toll, dass ich das nicht mehr machen muss.” In größeren Hallen wolle er allerdings nicht spielen: “Du musst in einer gewissen Hallengröße spielen, damit es sich lohnt, aber ich mag kleinere und intimere Konzerte. Vor 15.000 Leute zu spielen ist was anderes, als vor tausend oder zweitausend”, sagte er. “Ich bin mit der Gitarre auf die Welt gekommen”, erzählte Meyle weiter, “es gibt noch Fotos von mir als Dreijährigem mit sechssaitiger Gitarre.”