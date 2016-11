Foto: Lufthansa-Maschine, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit e.V. (VC) ist der Meinung, dass die Lufthansa im derzeit laufenden Tarifstreit noch kein “verhandlungsfähiges Angebot” vorgelegt habe: “Das Angebot der Lufthansa ist ein Forderungspaket, weil die in diesem Angebot beinhalteten 4,4 Prozent und 1,8 Monatsgehälter sollen an anderer Stelle überkompensiert werden”, sagte Alexander Gerhard-Madjidi von Cockpit im “Deutschlandfunk”. Insgesamt käme “ein Minus von über 15 Prozent” dabei heraus. Die Pilotengewerkschaft verweigere sich aber nicht einer Schlichtung, so Gerhard-Madjidi weiter.

“Aber es ist nicht akzeptabel, dass die Erhöhung an anderer Stelle wieder kompensiert werden soll.” In dem andauernden Streik waren an den sechs Streiktagen nach Angaben der Lufthansa seit vergangenem Mittwoch mehr als 525.000 Passagiere von insgesamt 4.461 Flugausfällen betroffen. Die VC fordert eine durchschnittliche jährliche Anpassung der Gehälter um 3,66 Prozent.