Medellín (dts Nachrichtenagentur) – Bei dem Flugzeugabsturz im Nordwesten Kolumbiens sind 76 Menschen ums Leben gekommen. Fünf Passagiere hätten überlebt, teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit. An Bord hatte sich auch das brasilianische Erstliga-Fußballteam AF Chapecoense befunden.

Es war auf dem Weg in das Land, um in der Finalrunde der Copa Sudamericana gegen den kolumbianischen Club Atlético Nacional zu spielen. Insgesamt waren 72 Passagiere und neun Crew-Mitglieder an Bord. Der Kontinentalverband der nationalen Fußballverbände Südamerikas (CONMEBOL) sagte das Finale des Wettbewerbs nach dem Unglück ab.