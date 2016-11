Foto: Bild von Baschar al-Assad auf einer Syrien-Demonstration, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Angesichts der Erfolge der syrischen Armee in Aleppo hat der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger, davor gewarnt, beim Kampf gegen die Terrormiliz IS mit Syriens Präsident Baschar al-Assad zusammenzuarbeiten. “Wer das Problem IS mit Hilfe des Massenmörders Assad eliminieren will, bekämpft Symptom statt Ursache. Deshalb dürfen wir diesen Weg nicht mitgehen. Unser Ziel muss jetzt primär der Schutz der Zivilbevölkerung sein, egal wie”, sagte Ischinger der “Bild” (Dienstag).

Raed al-Saleh, Direktor der White Helmets, die mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurden, sagte der Zeitung: “Die internationale Gemeinschaft hat durch ihr Nichteingreifen bestätigt, dass das Gerede von Menschenrechten nur Lüge und Heuchelei ist. Sie schauen dem Schlachten zu, ohne einzugreifen und zu helfen.”