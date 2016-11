Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 14. Spieltages in der 2. Liga hat der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:1 gewonnen. Stuttgarts Simon Terodde schoss die Gastgeber mit einem Doppelpack in der 3. und 33. Minute in Führung, Nürnberg konnte erst in der 80. Minute durch Kevin Möhwald den Anschlusstreffer erzielen. Der kam aber verdient, da die Franken sich nicht aufgaben, auch wenn Stuttgart die meiste Zeit klar überlegen war.

Takuma Asano machte dann in der 93. Minute alles klar. Für die Nürnberger reist damit eine Serie nach sieben Spielen ohne Niederlage. In der Tabelle bleiben die Stuttgarter damit auf Platz zwei hinter Eintracht Braunschweig und vor Hannover 96. Auch die Nürnberger behalten ihren zehnten Tabellenplatz. Am Tabellenende der 2. Liga ist weiterhin der FC St. Pauli hinter Erzgebirge Aue. Der Karlsruher SC konnte sich aus den Abstiegsrängen befreien und hat mit Arminia Bielefeld den Platz getauscht.