New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Montag nachgelassen. Zum Handelsende in New York wurde der Index mit 19.097,90 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,28 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.200 Punkten im Minus gewesen (-0,57 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 4.850 Punkten (-0,32 Prozent).

Als Grund für den mauen Handel wurde unter anderem die Enttäuschung über die Umsätze am “Black Friday” genannt. Die US-Amerikaner hatten weniger Geld ausgegeben, als von vielen Investoren erhofft. Auch einige Stimmungsindikatoren für den US-Markt sollen eine Überhitzung nach der zurückliegenden Rally anzeigen, hieß es von Marktbeobachtern. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagabend fast unverändert. Ein Euro kostete 1,06 US-Dollar (-0,02 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.192,52 US-Dollar gezahlt (+0,75 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,19 Euro pro Gramm.