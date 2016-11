Foto: Chinesen, über dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Daimler plant im größten Lastwagenmarkt der Welt einen Strategiewechsel. “Ende des Jahrzehnts wollen wir in China mit der Marke Mercedes-Benz-Trucks auf den Markt”, kündigte Spartenchef Wolfgang Bernhard im Gespräch mit dem “Handelsblatt” (Dienstagausgabe) an. “Wir werden den Actros auf chinesische Anforderungen auslegen und vor Ort produzieren – mit Stückzahlen im fünfstelligen Bereich.”

China ist der weltgrößte Markt für Lastwagen. Mercedes wäre die erste ausländische Marke, die in China Lastwagen produziert. Westliche Anbieter wie Daimler, Volvo oder MAN dürfen nur in Joint Ventures in dem Boomgeschäft mitmischen. Daimler produziert mit Foton bislang die Marke “Auman”. Für den Bau des “Actros” wollen die beiden Partner einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Daimler plant zudem den Aufbau eines Händler- und Servicenetzes mit 200 Standorten Die jüngsten Turbulenzen im deutsch-chinesischen Verhältnis sollen dem Projekt nicht im Wege stehen, hofft Bernhard. “Wir sind zuversichtlich, dass wir die Regierungsgenehmigung bekommen”, so der Daimler-Manager.