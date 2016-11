Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Zum Wochenstart hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.582,67 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,09 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Nachdem sich die Lufthansa-Aktionäre in den ersten Streiktagen noch unbeeindruckt zeigten, gehörten die Papiere der Airline am Montag zu den größten Kursverlierern.

Auch Finanztitel wie Commerzbank und Deutsche Bank waren am Ende der Kursliste zu finden. Zu den wenigen Aktien mit einem kleinen Plus gehörten bis kurz vor Handelsende Vonovia, Fresenius und Eon, die gegen den Trend etwas zulegten. Mit Sorge schauen Anleger auch auf das bevorstehende Referendum in Italien. Einem Nein zu den Reformplänen von Premier Matteo Renzi könnte eine veritable Regierungskrise folgen, fürchtet Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Viele Banken brauchen in den nächsten Jahren wohl zusätzliche Milliarden und der italienische Staat wird ihnen nicht helfen können. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag fast unverändert. Ein Euro kostete 1,06 US-Dollar (+0,01 Prozent).