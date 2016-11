Foto: Lufthansa-Maschinen am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Die Lufthansa ist erneut mit dem Versuch gescheitert, den Streik der Pilotengewerkschaft Cockpit auf dem Rechtsweg untersagen zu lassen. Das Arbeitsgericht München wies am Montag einen Antrag auf Einstweilige Verfügung gegen den Ausstand in erster Instanz ab, sagte ein Cockpit-Sprecher. Bereits vergangene Woche hatte die Fluggesellschaft vergeblich versucht, die Streiks vor zwei Arbeitsgerichten in Frankfurt verbieten zu lassen.

“Lufthansa ist seinen Anteilseignern verpflichtet, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen”, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Unterdessen wurden für Dienstag und Mittwoch insgesamt mehr als 1.700 Flüge gestrichen. Am Dienstag seien rund 82.000 Fluggäste von 816 Flugstreichungen auf der Kurzstrecke betroffen, so das Unternehmen.