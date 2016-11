Foto: US-Polizeiauto, über dts Nachrichtenagentur

Columbus (dts Nachrichtenagentur) – Auf dem Campus der Ohio State University in der US-Stadt Columbus ist es am Montag offenbar zu einer Schießerei gekommen. Die Polizei rief Personen auf dem Gelände auf, sich in Sicherheit zu bringen. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.

Auch die Hintergründe sind noch unklar. Die Ohio State University (OSU) ist eine der größten Universitäten der USA.