Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) soll Deutschland bei den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen kubanischen Machthaber Fidel Castro vertreten: Wie die “Bild” (Dienstag) berichtet, reiste Schröder am Montag im Auftrag der Bundesregierung und Kanzlerin Angela Merkels nach Havanna. Dort findet am Mittwoch eine Trauerfeier auf dem Platz der Revolution statt. Castro war am Freitagabend im Alter von 90 Jahren gestorben.

Er hatte nach einer Revolution 1959 die Macht in Kuba übernommen. Erst 2006 trat er zugunsten seines Bruders wegen einer schweren Erkrankung zurück.