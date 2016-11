Foto: Lufthansa-Maschinen am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Pilotengewerkschaft Cockpit weitet ihren Streik bei der Lufthansa auf Dienstag und Mittwoch aus. “Leider hat ein kurzfristig anberaumtes heutiges Spitzengespräch zum Vergütungstarifvertrag kein Ergebnis gebracht”, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Am Dienstag soll die Kurzstrecken-Flotte bestreikt werden, am Mittwoch sollen dann zusätzlich auch die Langstrecken-Verbindungen in den Arbeitskampf aufgenommen werden.

Es liege noch immer kein verhandlungsfähiges Angebot der Lufthansa vor. Die Piloten streiken bereits seit Mittwoch, Hunderte Flüge fielen bisher aus. Die Gewerkschaft fordert eine durchschnittliche jährliche Anpassung der Gehälter um 3,66 Prozent.