Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des zwölften Spieltages der 1. Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC gegen den 1. FSV Mainz mit 2:1 gewonnen. Die Partie begann sehr verhalten, bis Plattenhardt über die linke Seite zu ersten Aktionen kam. In der 25. Minute gelang dem Bundesligadebütanten Seydel mit der ersten Mainzer Torchance der Führungstreffer der Gäste.

Die Berliner zeigten sich unbeeindruckt während die Mainzer aktiver wurden. Ibišević gelang in der 36. Minute der Ausgleichstreffer nach einer Vorlage von Kalou. Nach der Pause entwickelte sich eine sehenswerte Partie auf hohem spielerischen Niveau. In der 62. Minute musste Gbamin mit der zweiten gelben Karte vom Platz, in der folgenden Unordnung der Abwehrabteilung der Gäste kam Ibišević, erneut nach Vorlage von Kalou, fünf Minuten später zum 2:1. Zugleich war es sein 100. Treffer in der Bundesliga. Allerdings musste der Stürmer der Alten Dame selbst nur wenige Minuten später mit seiner zweiten Gelben vom Platz. Mainz gab sich nicht auf und drängte auf den Ausgleich: Ein direkter Freistoß von Malli landete in der 84. Minute an der Querlatte. In der Nachspielzeit mussten die Berliner noch einmal zittern: Bungert überwand den bärenstarken Jarstein, doch konnte ein Herthaner Abwehrspieler in höchster Not auf der Linie retten. Durch den Sieg springt Hertha BSC vor auf den dritten Rang und hält Anschluss an das Spitzenduo Leipzig und Bayern. Mainz verpasst dagegen die Gelegenheit, wieder näher an die Verfolgergruppe zu kommen und rutscht auf Platz neun.