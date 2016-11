Foto: Benedikt Höwedes (FC Schalke 04), über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Schalke 04 hat am 12. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 3:1 gegen den SV Darmstadt 98 gewonnen. Marcel Heller brachte die Gäste aus Darmstadt in der 6. Minute zunächst in Führung. Nach dem Treffer griffen die Darmstädter weiter an und kamen zu einigen Chancen, doch in der 26. Minute traf Sead Kolasinac zum Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit übernahm Schalke die Kontrolle über das Spiel, in der 61. Minute schoss Eric Maxim Choupo-Moting dann das 2:1 für die Gastgeber, in der 90. Minute legte Alessandro Schöpf nach.