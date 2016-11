Foto: Fußball liegt vor Freistoßspray, über dts Nachrichtenagentur

Braunschweig (dts Nachrichtenagentur) – Tabellenführer Eintracht Braunschweig hat am 14. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 2:1 gegen den TSV 1860 München gewonnen. Die Braunschweiger setzten die Gäste aus München früh unter Druck, in der 16. Minute brachte Christoper Nyman die Gastgeber dann in Führung. Nach dem Treffer blieben die Braunschweiger das dominantere Team, in der 65. Minute schoss Domi Kumbela schließlich das 2:0.

In der 73. Minute gelang Ivica Olic noch der Anschlusstreffer für die Münchener. Unterdessen verlor der SV Sandhausen mit 0:1 gegen den 1. FC Union Berlin, der 1. FC Kaiserslautern und der Karlsruher SC trennten sich 0:0.