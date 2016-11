Foto: Joachim Gauck, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundespräsident Joachim Gauck hat den verstorbenen Bundestagsvizepräsidenten Peter Hintze gewürdigt: “Mit seinem unermüdlichen Einsatz zum Wohle unseres Landes hat Peter Hintze sich über alle Parteigrenzen hinweg große Anerkennung erworben”, so Gauck in einem Kondolenzschreiben an Hintzes Frau. “Ob als Vizepräsident des Deutschen Bundestages, als Parlamentarischer Staatssekretär oder als Generalsekretär der CDU – Ihr Mann war in allen seinen Ämtern ein hoch angesehener Repräsentant der deutschen Demokratie. Zusammen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern trauere ich in diesen Stunden um den Verlust eines bedeutenden Politikers”, so Gauck weiter.

“Mir werden seine Leidenschaft für die res publica, seine Geradlinigkeit, seine Warmherzigkeit und seine besondere Fähigkeit, dem anderen zuzuhören, immer in Erinnerung bleiben.” Hintze war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.