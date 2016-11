Foto: Volker Bouffier, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hält eine schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr für vorstellbar. “Wir haben in Hessen gute Erfahrungen gemacht”, sagte Bouffier im “Deutschlandfunk”. Eine solche Koalition setze “allerdings immer voraus: Erstens, Wahlergebnis muss es hergeben und Zweitens, auch die Grünen müssen wissen, was mit der Union geht und was nicht.”

Die Union müsse bei der Bundestagswahl “so stark wie möglich” werden, “damit sie mit einem Partner, mit einem kleinen Partner eine Mehrheit bilden könnte”, so Bouffier, der in Wiesbaden seit Anfang 2014 an der Spitze einer schwarz-grünen Regierung steht. “Aus heutiger Sicht spricht das für die Grünen. Ich schließe aber nichts anderes aus. Für die Union kann die AfD nicht in Betracht kommen, kann die Linkspartei nicht in Betracht kommen – alle anderen schon.”