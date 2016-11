Foto: Packstation der Deutschen Post, über dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) – Postchef Frank Appel sieht den sich abzeichnenden Paketrekord als Zeichen dafür, dass es Deutschland gut geht. “Die Menge der Pakete zeigt, dass es den Deutschen wirtschaftlich sehr gut geht. Sie sind in Bestell- und Kauflaune”, sagte Appel der “Bild am Sonntag”.

Im Vergleich zum Vorjahr erwarte die Post zehn Prozent mehr Sendungen, so Appel: “An den Tagen vor Heiligabend rechnen wir mit mehr als acht Millionen Paketen täglich – doppelt so viele wie sonst.” Den Einstieg von Amazon ins Auslieferungsgeschäft sieht die Post laut Appel gelassen: “Amazon ist ein wichtiger Partner für uns, und wir auch für Amazon. Die Deutsche Post ist und bleibt die Nummer eins der Logistikdienstleister”, so Appel. “Wenn wir weiterhin die beste Qualität liefern, kommt kein Online-Händler an uns vorbei.”