München (dts Nachrichtenagentur) – Der Unternehmer Willy Bogner hat eine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, den gleichnamigen Sportartikelhersteller zu verkaufen: “Wir sind also nicht prinzipiell gegen Verkaufen. Wir waren nur schlicht nicht überzeugt von den Führungsmannschaften, die uns vorgestellt wurden”, sagte Bogner der “Welt am Sonntag”. Bei Bogner baue man sich nun ein Führungsteam selbst auf.

“Und wenn das steht, können wir immer noch schauen, ob und an wen wir verkaufen”, sagte Bogner. Die Investmentbank Goldman Sachs hatte in seinem Auftrag strategische Optionen für die Zukunft des Unternehmens geprüft. Doch einen Verkauf hatte der Vorstandschef und Eigentümer dieses Jahr schließlich abgelehnt. Bezüglich der Sicherung der Nachfolge im Unternehmen sagte Bogner der “Welt am Sonntag”: “Es ist relativ kompliziert.” Ziel sei, einen strategischen Partner zu finden, der nicht nur Geld, sondern auch Verkaufskanäle mitbringe und der die Bogner-DNA verstehe: Sport und Mode.