Foto: Christian Ströbele, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen versuchen offenbar, Hans-Christian Ströbele von einer erneuter Kandidatur für den Bundestag zu überzeugen, um Alexander Gauland (AfD) als nächsten Alterspräsident zu verhindern. “Jetzt hoffen so viele wie noch nie, dass er weitermacht”, sagte ein Abgeordneter laut “Bild am Sonntag”. Da aller Voraussicht nach die AfD in den nächsten Bundestag einziehen wird, hat ihr 75 Jahre alter Brandenburger Spitzenkandidat Alexander Gauland beste Chancen, neuer Alterspräsident zu werden.

Er dürfte dann den neuen Bundestag eröffnen und die erste Rede im Parlament halten. Nur der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele ist mit 77 Jahren älter als Gauland und könnte ihn verhindern. Ströbele hat sich bislang noch nicht entschieden, ob er erneut in seinem Berliner Wahlkreis kandidiert. Er sagte der “Bild am Sonntag”, er kenne die Sache mit Gauland, aber das allein reiche nicht aus. “Die Entscheidung fällt Anfang Dezember”, so Ströbele.