Foto: Rettungsdienst, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der bayerischen Stadt Memmingen sind vier Jugendliche ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Demnach war der 18 Jahre alte Fahrer mit seinem Pkw am Samstagabend gegen 23:00 Uhr auf nasser Fahrbahn und mit hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Der Pkw prallte anschließend gegen einen am Straßenrand stehenden Baum und wurde in zwei Teile gerissen. Der Fahrer und drei seiner Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Mitfahrer wurde in eine Klinik gebracht.