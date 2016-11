Foto: Fußballfans der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, über dts Nachrichtenagentur

Kasan (dts Nachrichtenagentur) – Beim FIFA-Konföderationen-Pokal (Confed-Cup) 2017 in Russland spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Gruppe B gegen den Copa-América-Sieger Chile, den Asienmeister Australien und den Sieger der Afrikameisterschaft 2017. In der Auslosung im russischen Kasan am Samstag wurden Gastgeber Russland, Europameister Portugal, CONCACAF-Cup-Sieger Mexiko und Ozeanienmeister Neuseeland der Gruppe A zugelost. Das Turnier wird vom 17. Juni bis zum 2. Juli 2017 in Kasan, Moskau, St. Petersburg und Sotschi stattfinden. Der Confed-Cup wird seit 2005 als sportliche und organisatorische Generalprobe grundsätzlich an das Land vergeben, welches im folgenden Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtet.

Deutschland hat zuletzt 2005 als Gastgeber an dem Turnier teilgenommen. Für das Turnier 2017 hat sich Deutschland als amtierender Weltmeister qualifiziert.