Foto: Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Amberg (dts Nachrichtenagentur) – Im bayerischen Amberg im Regierungsbezirk Oberpfalz sind am Samstagmorgen ein 81-jähriger Fußgänger und eine 83-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer hatte vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und den Unfall verursacht, teilte die Polizei mit. Er war unter anderem mit einem Pkw zusammengestoßen, hatte anschließend die Mittelinsel eines Kreisverkehrs überquert und war auf einen angrenzenden Fuß- und Radweg geraten, wo er die beiden Fußgänger erfasste.

Beide erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 65-jährige Unfallverursacher und dessen 63-jährige Beifahrerin erlitten mittelschwere Verletzungen, so die Beamten weiter. Eine weitere 87-jährige beteiligte Autofahrerin wurde mittelschwer und eine 59-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort vorsorglich stationär aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.