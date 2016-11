Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Am 14. Spieltag der 2. Bundesliga hat die SG Dynamo Dresden 2:2 gegen den VfL Bochum gespielt. Dresden machte zum Start der Partie viel Druck, es waren aber die Gäste, die in der 15. Minute den ersten Treffer markierten: Johannes Wurtz erzielte das Tor nach einer Ecke. Die Sachsen waren daraufhin deutlich verunsichert und brauchten eine Weile, um wieder in die Partie zu kommen.

In der 31. Minute konnte Aias Aosman die Begegnung ausgleichen, zehn Minuten später drehte Stefan Kutschke das Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit machte die SGD weiter Druck, konnte aber den Spielstand nicht weiter erhöhen, sodass Bochum weiter im Spiel blieb. In der 85. Minute konnte Bochum dann schließlich die schlechte Chancenverwertung der Gastgeber ausnutzen und die Partie durch Peniel Mlapa wieder ausgleichen. Am 15. Spieltag muss Dresden bei 1860 München ran, Bochum spielt in Bielefeld. Die Parallel-Begegnung zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli endete 2:0.