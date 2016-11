Foto: Istanbul, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten im EU-Parlament, Manfred Weber, glaubt nicht mehr an einen EU-Beitritt der Türkei. In einem Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Samstag) sagte der CSU-Abgeordnete: “Die EU-Mitgliedschaft wird für die Türkei nicht kommen.” Wichtiger seien Einzelabkommen mit Ankara für praktische Fortschritte etwa in der Wirtschaft, in der Kultur und beim Studentenaustausch.

“Das wäre aus unserer Sicht viel sinnvoller als die EU-Mitgliedschaft”, sagte Weber. Der Politiker wies die Drohung des türkischen Machthabers Recep Tayyip Erdogan zurück, die Grenzen für Flüchtlinge nach Europa zu öffnen. Weber sagte: “Wir lassen uns nicht erpressen. Klar ist, dass wir notfalls auch unabhängig von der türkischen Regierung in der Lage sein müssen, zu reagieren.” Der EVP-Fraktionsvorsitzende hofft darauf, dass die EU-Staaten der Resolution des Europaparlaments folgen, die Beitrittsgespräche mit der Türkei auf Eis zu legen. Weber sagte: “Wir können nicht weiter so tun, als sei nichts passiert.” Von Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei hält Weber aber nichts: “Ich warne vor Aktionismus. Ich bin im Moment dagegen, EU-Hilfsgelder auszusetzen oder Wirtschaftssanktionen zu verhängen. Die Gesprächsfäden dürfen nicht abreißen.” Die pro-demokratischen Kräfte in der Türkei bräuchten weiter die Unterstützung Europas.