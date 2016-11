Foto: Deutschland-Fahne, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) befürchtet ein Scheitern des deutschen G-20-Vorsitzes im kommenden Jahr wegen des Wechsels hin zu einer Trump-Regierung in den USA. Mit weitreichenden Beschlüssen der G20 etwa im Kampf gegen Steueroasen sei nicht zu rechnen, wenn der neue US-Finanzminister kaum im Amt sei, berichtet das Hamburger Nachrichtenmagazin “Der Spiegel”. Das entscheidende Treffen der Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer findet am 17. und 18. März in Baden-Baden statt – keine zwei Monate nach der Amtseinführung von Donald Trump.

Innerhalb dieser Zeit könne die Mannschaft des neuen US-Finanzministers unmöglich beschlussfähig werden, glauben Schäuble und seine Leute. Traditionell werden in den USA bei einem Regierungswechsel große Teile des Personals in den Ministerien ausgetauscht. Die deutsche G-20-Präsidentschaft, die am 1. Dezember beginnt, dauert wegen der Bundestagswahl im Herbst 2017 effektiv gerade einmal ein halbes Jahr.