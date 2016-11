Foto: Logo des FC Bayern München in einem Fanshop, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Uli Hoeneß ist am Freitagabend erneut zum Präsidenten des FC Bayern München gewählt worden. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins in München stimmte ein Großteil der Mitglieder für ihn: Von den anwesenden 7.152 Mitgliedern stimmten 108 gegen eine Wahl von Hoeneß, 58 Mitglieder enthielten sich. Zuvor hatte Hoeneß um eine “zweite Chance” gebeten: Er wolle ein Bindeglied zwischen Mitgliedern und Verein sein, sagte er auf der Versammlung.

Einen Gegenkandidaten gab es nicht: Der bisherige Präsident Karl Hopfner kandidierte nicht mehr für ein Amt im Präsidium. Hoeneß war am 13. März 2014 wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Er trat daraufhin von seinen Funktionen als Präsident des FC Bayern München e.V. und als Vorsitzender des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG zurück. Seine Haftstrafe trat er am 2. Juni 2014 an. Im vergangenen Februar war er vorzeitig aus der Haft entlassen worden.