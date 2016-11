Foto: Yussuf Poulsen (RB Leipzig), über dts Nachrichtenagentur

Freiburg (dts Nachrichtenagentur) – Im Freitagsspiel des zwölften Spieltags der Bundesliga hat RB Leipzig 4:1 gegen den SC Freiburg gewonnen und die Tabellenführung verteidigt. Freiburg liegt mit 15 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Die Sachsen erwischten einen Blitzstart: Bereits nach zwei Minuten erzielte Naby Deco Keita das erste Tor der Partie.

Wie aus dem Nichts konnte Freiburg in der 15. Minute ausgleichen: Florian Niederlechner erzielte den Treffer. Zwei Tore von Timo Werner in der 21. und 35. Minute sorgten dafür, dass RB mit einer komfortablen Führung in die Pause gehen konnte. Die Gäste waren im ersten Durchgang das aktivere Team und erspielten sich mehr Chancen. In der zweiten Hälfte hatte Freiburg mehr Spielanteile und ging aggressiver in die Zweikämpfe. Echte Torchancen blieben aber Mangelware. In der Schlussphase kam der Tabellenführer wieder besser in die Partie. Marcel Sabitzer sorgte schließlich in der 79. Minute für die Vorentscheidung: Er erzielte den vierten Leipziger Treffer per Flachschuss aus rund 18 Metern Entfernung. Am 13. Spieltag muss Leipzig gegen Schalke 04 ran, Freiburg spielt in Leverkusen.