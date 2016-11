Foto: Fußball liegt vor Freistoßspray, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Am 14. Spieltag der 2. Bundesliga hat sich Fortuna Düsseldorf 2:2 von Hannover 96 getrennt. Die Gäste aus Hannover gingen in der 18. Minute durch ein Tor von Kenan Karaman in Führung. Die Niedersachsen waren im ersten Durchgang weitgehend das bestimmende Team und gingen verdient mit der Führung in die Pause.

In der zweiten Hälfte konnte Ihlas Bebou für Düsseldorf in der 53. Minute ausgleichen, bevor Felipe in der 61. Minute wieder für den alten Abstand sorgte. Sechs Minuten später glich Robin Bormuth erneut für die Gastgeber aus. In der 70. Minute musste Torschütze Felipe mit der Gelb-Roten Karte vom Platz, nachdem er Bebou mit dem Fuß im Gesicht traf. In der Schlussphase suchten die Gäste trotz Unterzahl ihre Chancen. Am Ende blieb es aber bei einem weitgehend leistungsgerechten Unentschieden. Am 15. Spieltag muss Hannover gegen Heidenheim ran, Düsseldorf spielt in Würzburg. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: SpVgg Greuther Fürth – Arminia Bielefeld 2:1, Würzburger Kickers – Erzgebirge Aue 1:1.